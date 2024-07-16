Навіть якщо громадянин не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, то воно вважатиметься врученим – за аналогією із процесом запрошення до суду.

Наразі в Україні триває мобілізація і військовозобов'язані громадяни, згідно з новим законом, мають оновити свої дані до 16 липня включно. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу єПитання розкрила, кого після цього терміну можуть оголосити у розшук.

За словами чиновниці, якщо військовозобов'язаний після 16 липня ігноруватиме надіслані йому поштою повістки, вони все одно вважатимуться врученими, а надалі його особу можуть передати у розшук.

До цього терміну громадяни отримували повістки особисто під підпис. У Черногоренко запитали, чи дійсно тепер їх розсилатимуть на ті адреси, які є у розпорядженні ТЦК, а людину вважатимуть повідомленою.

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"Далі, якщо людина ігнорує певний час повістки, вона буде передаватись у розшук", – підтвердила представниця МО.

Вона додала, що відповідний статус така особа одразу зможе побачити у мобільному застосунку Резерв+. Як пояснила Черногоренко, що навіть якщо громадянин не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, то воно вважатиметься врученим – за аналогією із процесом запрошення до суду.

"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати і забезпечувати прозорість такого виконання", – каже заступниця міністра.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, на військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи.

"На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо..." - зазначила Черногоренко.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф в розмірі 17 000-25 500 гривень.

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