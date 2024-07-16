Вони також мають виконувати свої конституційні обов'язки, заявила представниця міністерства.

На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу єПитання. Водночас вона каже, що реалізувати це буде важче. "На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо..." - зазначила вона.

За словами Черногоренко, ці люди зберігають зв'язок з державою, тому мають виконувати свої конституційні обов'язки. Заступниця міністра додала, що "так і працює справедливість".

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"Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само - адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", - сказала вона.

Мобілізація в Україні

Як відомо, 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з цим документом, усі військовозобов'язані українці мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф в розмірі 17 000-25 500 гривень.

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