Пропагандистські ЗМІ у Росії продовжують поширювати фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Серед таких - питання мобілізації військовозобов'язаних через повномасштабну війну і воєнний стан у нашій країні.
В Мінцифри розповіли, чи справді українцям відправлятимуть повістки в армію через "Дію".
На питання журналіста про те, чи будуть через додаток у смартфоні надсилати повідомлення з військкоматів, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів:
"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють з фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - зазначив міністр.
Раніше у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.
Як писав УНІАН, у командування ЗСУ детально пояснили, кому мають видавати повістки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЗСУ звільнили від російських загарбників вже понад 1000 населених пунктів
- ЦПД попередив: Росія поширює фейк про те, що Україна відмовилася від вступу до НАТО
- "Були донати від 80 копійок до 80 тисяч доларів": Притула розповів про збирання грошей на Байрактари (відео)