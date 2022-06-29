В Україні триває мобілізація та призов до лав ЗСУ.

Пропагандистські ЗМІ у Росії продовжують поширювати фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Серед таких - питання мобілізації військовозобов'язаних через повномасштабну війну і воєнний стан у нашій країні.

В Мінцифри розповіли, чи справді українцям відправлятимуть повістки в армію через "Дію".

На питання журналіста про те, чи будуть через додаток у смартфоні надсилати повідомлення з військкоматів, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів:

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють з фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - зазначив міністр.

Раніше у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.

Як писав УНІАН, у командування ЗСУ детально пояснили, кому мають видавати повістки.

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