У ЦПД спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.

В Україні все ще триває мобілізація населення через запроваджений воєнний стан і повномасштабну війну з Росією. Наразі багатьох турбує питання того, чи будуть забирати до армії жінок, адже уже з 1 жовтня 2022 року усіх українок ставитимуть на військовий облік.

Тож у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.

Фейк: жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну

Взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року.

"Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313", - наголосили в ЦПД.

Фейк: жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам

Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

"Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?"

Взяття на облік – це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.

Наразі мобілізація жінок є добровільною та виключно за місцем проживання. Жінок можуть мобілізувати лише за найдефіцитнішими військовими спеціальностями. Також військовозобов'язаних жінок можуть залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави.

"А не добровільно можуть забрати?"

У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.

Зазначимо, є список жіночих спеціальностей, на які поширюється мобілізація. Зокрема, це стосується програмістів, медиків, юристів, журналістів, музикантів, працівників громадського харчування та поліграфії, соцпрацівників, бухгалтерів та працівників готелів.

Відповідно до закону, військовозобов'язані жінки зобов'язані:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном перебувати за місцем консульського обліку у дипустановах України; з'являтися на виклик до терцентру комплектування та соцпідтримки у терміни, зазначені в одержаних документах; не міняти місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час; проходити медогляд та лікування; проходити підготовку на військову службу, виконувати військовий обов'язок, перебуваючи у запасі; за тиждень прийти у терцентр для зняття з військового обліку, якщо необхідна зміна місця проживання, поїздка у відрядження, навчання, відпустка та лікування (на більше ніж три місяці за кордон); у разі зміни сімейного стану, погіршення стану здоров'я, адреси місця проживання (знаходження), отримання освіти, місця роботи чи посади - потрібно повідомити за сім днів органи, в яких перебувають на обліку; у разі втрати військово-облікового документа - негайно повідомляти терцентри комплектування чи органи СБУ.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

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