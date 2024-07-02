Він зазначив, що за умови збереження нинішніх темпів мобілізації є можливість добре укомплектувати українські підрозділи.

Народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко оцінив, чи реально мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця 2024 року.

"Мобілізаційні плани є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити. Але якщо темпи мобілізації не будуть спадати – такі, як у нас зараз відбуваються – то ми легко ці плани виконаємо", – пояснив нардеп в ефірі телеканалу "Київ24".

Він зазначив, що за умови збереження нинішніх темпів мобілізації є можливість добре укомплектувати українські підрозділи.

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"Взагалі я впевнений, що якщо в нас буде продовжуватися мобілізація так, як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до етапу "боєготові", скажімо так. Це високий відсоток, якого взагалі, можливо, не було ніколи", – констатував Роман Костенко, не називаючи при цьому конкретних цифр.

Мобілізація в Україні: що передувало

Напередодні Die Welt випустило матеріал, в якому заявило, що Україні потрібно мобілізовувати 50 тисяч осіб щокварталу та 200 тисяч до кінця поточного року. Саме така кількість необхідна для того, щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади.

Із посиланням на "європейські безпекові кола" видання наголосило, що протягом останніх місяців Україна значно відстає від цих показників. Крім того, окрему увагу журналісти звернули на початок рекрутингу увʼязнених. Це, як ішлося в матеріалі, свідчить про серйозність ситуації.

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