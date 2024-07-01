З початку війни Україна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені, пише видання.

Нестача солдатів є екзистенціальною проблемою для України. До війська необхідно мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року.

Про це пише Die Welt. Зазначається, що країна розширила мобілізацію, а військові проводять перевірки на вулицях. У таких містах, як Київ, деякі чоловіки старше 25 років, які не стали на військовий облік, незважаючи на інструкції, і бояться призову, майже не виходять з дому.

"Щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади, Україна потребує щонайменше 50 000 нових солдатів щокварталу і загалом 200 000 до кінця цього року", – наголошує видання. Відео дня

Як стало відомо WELT AM SONNTAG з європейських безпекових кіл, протягом останніх місяців Україна значно відстає від цих показників.

За оцінками полковника Маркуса Райснера, керівника Інституту підготовки офіцерів при Терезіанській військовій академії у Відні, потреба в нових солдатах є ще більшою. Починаючи з 2022 року, Україна втратила значну частину свого бойового досвіду, пояснює він.

"Крім того, багато солдатів, що залишилися, перебувають у нестабільному фізичному і психологічному стані, оскільки армія майже не може проводити ротації", – пояснив він.

На тлі нестачі солдатів Україна розпочала рекрутинг ув'язнених. Призов відбувається на основі нового закону, прийнятого українським парламентом у травні. Згідно з цим законом, ув'язнені можуть бути звільнені умовно-достроково для того, щоб вступити на службу до Збройних сил України за контрактом. Це стосується, наприклад, засуджених за торгівлю наркотиками, насильницькі злочини та деякі вбивства. Ув'язнені, засуджені за умисне вбивство двох і більше осіб, сексуальні злочини або тяжкі корупційні злочини, долучитися до програми не можуть.

"Використання звільнених злочинців у цій війні не є чимось новим. Росія поповнює свої лави ув'язненими з літа 2022 року. Тисячі з них були серйозно поранені або вбиті в боях за східноукраїнське місто Бахмут тільки в 2023 році. Той факт, що українська армія тепер також набирає солдатів у в'язницях, свідчить про серйозність ситуації. Армія Путіна перехоплює ініціативу на всіх фронтах і повільно просувається на сході країни. Окрім нестачі сучасних винищувачів та боєприпасів, головною проблемою в Україні є нестача солдатів. З початку війни країна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені", – наголошує видання.

За оцінками західних аналітиків, армія Путіна наразі налічує близько півмільйона солдатів, розгорнутих в Україні, що приблизно вдвічі більше, ніж на початку вторгнення. Хоча сучасні російські збройні сили знищені, а якість окремих підрозділів знижується, країна має переваги завдяки величезній масі особового складу і матеріальної бази. З початку вторгнення було мобілізовано сотні тисяч чоловіків. Крім того, Росія пропонує високі зарплати порівняно з середніми заробітками в країні, щоб привабити добровольців-фронтовиків.

Примітно, що керівництво деяких в’язниць переслідує власні інтереси і, схоже, не хоче відпускати ув’язнених, щоб не втрачати "дешеву робочу силу".

"Здається, вони хочуть позбутися тих, хто погано працює, а таких, як я, залишити", – розповів увʼязнений на імʼя Максим, який подав позов на рішення адміністрації виправної колонії в Житомирській області не відпускати його на війну.

За словами чоловіка, йому сказали, що він хороший зварювальник і у вʼязниці не хочуть його втрачати.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запит щодо кількості мобілізованих формує керівництво Збройних сил. Військове керівництво сформулювало цифри і йде за планом, каже він.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що мобілізація в Україні триває і її темпи останнім часом значно зросли. За його словами, наразі нові мобілізовані ще не опинилися у війську, оскільки для цього потрібен час. Зокрема на проходження ВЛК, отримання мобілізаційного розпорядження та проходження навчання.

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