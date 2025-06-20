Україна вже тривалий час не може налагодити процеси мобілізації.

Призначення Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ означає, що президент Володимир Зеленський прагне реформувати адміністративний напрямок у керівництві Збройними силами та покращити мобілізацію на тлі російського літнього наступу. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що раніше Шаповалов відповідав за координацію співпраці із західними союзниками України, а тепер в його обов’язки увійшли питання набору солдатів, до активізації чого постійно закликали США та Європа.

"[Досі] спроби реформувати процес мобілізації та навчання в Україні були в кращому випадку млявими", – пише FT.

Відео дня

Останнім часом в українській армії відбулося кілька незначних реформ, як от полегшення процедури переходу військових з однієї бригади до іншої. Але примусова мобілізація залишається непопулярною мірою, а Зеленський неодноразово відмовлявся знижувати мінімальний вік мобілізації нижче 25 років, йдеться у публікації.

У лютому в Україні запровадили добровільні військові контракти для чоловіків віком від 18 до 25 років, але програма не виправдала очікувань. У квітні військовий радник президента Павло Паліса визнав, що за кілька тижнів після запуску програми вдалося залучити лише близько 500 молодих новобранців.

Як зазначає FT, попередник Шаповалова на посаді генерал Михайло Драпатий після відставки висловив рідкісну публічну критику на адресу Сухопутних військ. За його словами, розпочавши роботу в штабі в листопаді минулого року, він зіткнувся з "атмосферою страху, відсутності ініціативи, небажання приймати зворотний зв'язок, байдужості до кадрових питань, удаваної дисципліни та глибокого розриву між штабом та підрозділами".

Подаючи у відставку, Драпатий визнав, що не впорався із завданням виправлення цієї системи. Тепер це завдання лягає на плечі Шаповалова, який донедавна відповідав за координацію постачання західної зброї в Україну, а до того командував оперативною групою "Південь".

Проблеми мобілізації в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" висловився на захист жорстких методів мобілізації. "Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей", - сказав він.

Також ми наводили думку головного сержанта роти вогневої підтримки 150 Окремого розвідувального ударного батальйону із позивним "Вовк". Він висловив переконання, що молодь від 18 років повинна бути у війську.

Вас також можуть зацікавити новини: