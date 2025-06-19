Ним став Геннадій Шаповалов.

Замість звільненого на початку червня Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Геннадія Шаповалова. Відповідний указ президента Володимира Зеленського №412/2025 від 19 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться у документі.

Зміна коммандувача Сухопутних військ: що треба знати

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Як повідомляв УНІАН, донедавна цю посаду обіймав Михайло Драпатий. Проте 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Того ж дня Драпатий подав у відставку, пославшись на те, що не впорався із обов'язками і "не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів", наслідком чого і стала загибель людей.

За два дні по тому Зеленський перевів Драпатого на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил. Відтак з 3 червня посада командувача Сухопутних військ залишалася вакантною.

Про призначеного сьогодні Геннадія Шаповалова відомо, що був командувачем військ оперативного командування "Південь". На початку лютого він заявив, що залишає цю посаду. Незадовго перед тим, у середині січня, стало відомо, що Зеленський призначив Шаповалова на посаду координатора військової допомоги від міжнародних партнерів.

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