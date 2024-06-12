Наразі законопроект щодо демобілізації готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом.

Законопроект про демобілізацію та її терміни почнуть обговорювати не раніше, ніж через 2-3 місяці.

Голова комітету Верховної Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю ВВС Україна нагадав, що рішення стосовно виключення норми по демобілізації із закону про мобілізацію було прийнято у зв'язку зі зверненням головкома Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Коли законопроект розроблявся в 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття – вже зовсім інша ситуація. Звісно, ми дослухалися до головкома, до міністра оборони. Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки – це дуже-дуже тяжко. Тим більше деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію. Але, якби ми це прийняли, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент – уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", - пояснив нардеп.

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За його словами, наразі законопроект щодо демобілізації готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом.

"У нас він не готується поки що. Але потрібно постійно бути у контакті з ними і подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", - зауважив голова комітету Верховної Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки.

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9 квітня Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроекту.

Тоді член комітету Ірина Фріз прокоментувала рішення таким чином: "Безпосередньо ключовою новиною, я думаю, є те, що за зверненням головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони, уряду на голову ВРУ, який своєю чергою звернувся на Комітет, було знято норму про звільнення з військової служби під час дії воєнного стану".

У редакції, яка була проголосована в першому читанні, норма звучала наступним чином: 36 місяців безперервної військової служби й звільнення, за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

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