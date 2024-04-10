У комітеті сподіваються, що норма в 36 місяців буде повернута парламентом, якщо він хоче проявити політичне лідерство у цьому питанні.

Членкиня Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала рішення про виключення із законопроекту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

"Безпосередньо ключовою новиною, я думаю, є те, що за зверненням головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони, уряду на голову ВРУ, який своєю чергою звернувся на Комітет, було знято норму про звільнення з військової служби під час дії воєнного стану", - заявила Фріз у коментарі "Суспільному".

Як зазначила народна депутатка, у редакції, яка була проголосована в першому читанні, норма звучала наступним чином: 36 місяців безперервної військової служби й звільнення, за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

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"Комітет розглядав цей блок лише у контексті рішення Ставки та було ухвалене рішення про те, що це є неконституційно, що терміни та питання звільнення - прерогатива Верховного головнокомандувача, було залишено, що 36 місяців безперервної військової служби, за указом президента. На кшталт того, як зі строковиками", - сказала Фріз.

Також членкиня оборонного комітету підкреслила, що 9 квітня відповідну норму було знято із розгляду. "Мотивація, що це звернулись військові, аргументація і також рекомендація про кінцеві положення вказана, що уряд має розробити відповідний законопроект щодо ротацій, звільнення та медично-соціального відновлення", - додала вона.

Фріз також зауважила, що "відсутність чіткого алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є негативним чинником, який впливає на питання мобілізації та сприяє збільшенню кількості ухилянтів".

"Люди мають розуміти і влада має чесно говорити з людьми стосовно алгоритмів призову, викладаючи туди не лише заходи впливу, а в тому числі й мотиваційні чинники та механізмів звільнення", - наголосила Фріз.

Нардепка сподівається, що норма в 36 місяців буде повернута парламентом, якщо він хоче проявити політичне лідерство в такому суспільно-резонансному питанні, як мобілізація.

Демобілізації немає у законопроекті про мобілізацію

Ввечері стало відомо, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроекту.

Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що з таким проханням до Ради звернувся Кабінет міністрів. Ці питання мають унормувати окремо, в іншому законопроекті.

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