Розглядається питання про спільне патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку.

Молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і допомагатимуть ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України. Як повідомляє видання Ziarul de Garda, про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

Він зазначив, що чоловіки від 18 до 60 років наразі найчастіше нелегально перетинають державний кордон. За словами глави МВС Молдови, для таких спроб перетину значною мірою використовується Придністровський регіон.

"Ми практично щотижня проводимо одну-дві операції з боротьби і знищення різних схем, які організовані на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова спільно з громадянами України", - розповів він.

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Ефрос зазначив, що молдавські правоохоронні органи відстежують маршрути, що йдуть із Придністровського регіону, а також намагаються встановити тісніший зв'язок із колегами в Україні.

"Ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання про відновлення спільного патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку. У такий спосіб ми зможемо запобігти і стримати цю нелегальну міграцію", - зазначив він.

Як ухилянти намагаються втекти з України

Прикордонники розповідають, що наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону, тому ухилянти намагаються це зробити і не один раз.

Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко назвав найпопулярніші серед ухилянтів маршрути.

"Що стосується "зеленої" ділянки кордону, то найбільше спроб незаконного перетину кордону ми продовжуємо фіксувати в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Треба розуміти, що порушники доволі часто звертаються по допомогу до злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону і вимагають у них плату за такі послуги - кошти доволі немаленькі, до 10 000 доларів", - зазначив він.

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