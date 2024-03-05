Андрій Демченко зазначив, що на цих ділянках найчастіше українці намагаються незаконно перетнути кордон.

Українці призовного віку щодня намагаються незаконно перетнути кордон країни. Такі спроби фіксуються як на "зеленій" ділянці кордону, так і в межах пункту пропуску.

"Щодо "зеленої" ділянки кордону, то тут найбільше спроб незаконного перетину кордону ми продовжуємо фіксувати у напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Треба розуміти, що порушники доволі часто звертаються по допомогу до злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону і вимагають у них плату за такі послуги - кошти досить немаленькі, до 10 000 доларів", - розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що такі "провідники" нехтують життями людей, і направляють їх у важкодоступні гірські або небезпечні місця, зокрема й через річку Тиса, де сьогодні виявили труп імовірного порушника кордону. Таких випадків уже 21.

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Наразі викрили понад 380 злочинних угруповань, які обіцяли переправлення в іншу країну.

Спроби незаконного перетину кордону - останні новини

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця. Ухилянти подолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил дістатися берега вже не було.

Крім того, в Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухильників, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор.

Трохи згодом ще двоє чоловіків спробували перетнути кордон поза пунктом пропуску, але не змогли подолати протитранспортний рів. Вони залізли туди, але вибратися не змогли.

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