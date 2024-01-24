Його засуджено до 4 років в’язниці, однак звільнено від покарання з іспитовим строком у 2 роки.

На Полтавщині чоловік отримав умовний термін покарання за ухилення від мобілізації. Такий вирок у січні виніс Козельщинський районний суд Полтавської області.

Зокрема, судом встановлено, що у червні 2023 року вказаний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, якою був визнаний придатним до військової служби. У листопаді він отримав дві повістки з метою відправки до військової частини, однак в обох випадках не прибув до ТЦК.

Однак, за словами чоловіка, всього за період з літа по осінь 2023 року йому вручили 18 повісток.

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Він стверджував, що декілька разів повістки переписувалися та змінювалися дати і час у зв`язку з допущеними працівниками ТЦК помилками. Щоразу він добросовісно з`являвся, його відправляли до різних військових частин, проте там його не взяли – не підходив за станом здоров`я. Тому його постійно повертали назад. Згодом у ТЦК знову вручали чергову повістку.

Військовозобов’язаний зазначив, що у чергову призначену дату – 9 листопада – він вже не з`явився, бо розчарувався у "системі". Після цього до нього приїхали працівники поліції, які опитали його та вчергове направили до ТЦК для отримання повістки, яку він отримав на 26 листопада, але знову не з`явився.

Чоловік наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у військкоматі, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати, замість внесення дійсної інформації.

За його словами, все це вплинуло на нього і він вирішив не з’являтися за двома останніми повістками.

Чоловік визнав свою провину в ухиленні від мобілізації. Його засуджено до 4 років в’язниці, однак звільнено від покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Закон про посилення мобілізації в Україні – деталі

11 січня Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради скандальний законопроект про посилення мобілізації. Ряд норм документа викликали дискусії, зокрема, електронні повістки, вилучення у підприємців авто, розширення повноважень працівників ТЦК, призов людей з інвалідністю третьої групи та інше.

Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд парламенту.

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