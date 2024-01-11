Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду.

Кабінет міністрів відкликав свій законопроект про мобілізацію для доопрацювання. Про це повідомляється у Telegram-каналі Уряду.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Уряд підтримав протокольне рішення, ініційоване Міноборони "Про відкликання внесеного до Верховної Ради проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що після доопрацювання Міністерством оборони відповідний проект закону буде повторно винесений на розгляд Кабінету Міністрів.

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Законопроект про мобілізацію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано п'ять законопроектів, які стосуються мобілізації. Основний був внесений Кабміном 25 грудня, інші є альтернативними від народних депутатів.

Низка норм урядового законопроекту викликали бурхливі дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення у підприємців автівок, можливості призову інвалідів третьої групи та розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.

Сьогодні вдень керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроект про мобілізацію повертають Кабмну, оскільки деякі положення порушують права людини, а деякі - неправильно сформульовані.

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