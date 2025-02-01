Тепер під час візиту до ТЦК повістку на медогляд вручатимуть усім, хто давно не оглядався.

В Україні змінився порядок направлення військовозобов'язаних на проходження військово-лікарської комісії. Нові поправки до правил днями вніс Кабінет міністрів, пише "Судово-юридична газета".

Так, 28 січня Кабмін затвердив постанову №91 про внесення змін до базової постанови №560 від травня минулого року, якою регламентується порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, тепер громадянам, які прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти тощо), можуть одразу ж вручити направлення на проходження медичного огляду, якщо людина давно не проходила ВЛК. Раніше в таких ситуаціях направлення на медогляд вручали після того, як людина приходила до ТЦК за викликом окремою повісткою.

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При цьому поправки передбачають надсилання направлення на проходження ВЛК в електронному вигляді через Резерв+. Причому за бажанням військовозобов'язаного електронну повістку мають роздрукувати на папері тут-таки в ТЦК.

Також зміни передбачають, що військовозобов'язані, у яких термін дії відстрочки від призову не закінчився, на ВЛК не направляються. Виняток становлять випадки, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медогляд.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, чоловіки, які не оновили свої облікові дані в ТЦК або через "Резерв+", не можуть отримати бронь від мобілізації, навіть якщо відповідають усім формальним критеріям для цього.

Також ми розповідали, що ФОПів звільнили від податків на час служби за мобілізацією. Однак податки треба платити за найманих працівників, якщо такі є.

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