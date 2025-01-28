Направлення на ВЛК можна буде отримати через застосунок Резерв+.

В Україні запроваджуються електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ", - сказав він.

За словами Шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

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Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - додав прем'єр.

Проходження ВЛК - останні новини

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що в Україні продовжать терміни перепроходження ВЛК для обмежено придатних громадян.

За словами Верещук, Офіс президента буде пропонувати продовжити термін на проходження ВЛК обмежено придатними громадянами України щонайменше на три місяці.

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