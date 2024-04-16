Президент України Володимир Зеленський уже підписав закон про мобілізацію.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував новий закон про мобілізацію в Україні. За його словами, "це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися".

"Принципові зауваження, які я направив як уповноважений до профільного комітету, на мій погляд, практично всі були враховані", – зазначив він на брифінгу.

За словами Лубінця, варто розуміти, що на передовій зараз тривають дуже важкі бої. У військових, які перебувають на фронті, має бути можливість, зокрема, отримати відпустку. Але для цього необхідно збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

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Омбудсман зазначив, що, на його думку, "тепер процедура має максимально демократичний вигляд, без примусу".

"Усі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не будуть виконувати норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне або адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону", – сказав він.

Закон про мобілізацію: це варто знати

У вівторок, 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Законопроєкт №10449 Верховна Рада України ухвалила в цілому 11 квітня.

Згідно з документом, мобілізація відбуватиметься з 25 років. При цьому граничний вік під час загальної мобілізації, як і раніше, становить 60 років для всіх категорій військовозобов'язаних.

Американський генерал-майор у відставці Девід Грандж вважає, що Україні необхідно мобілізувати близько півмільйона осіб. Однак він підкреслює, що для них треба провести дуже ґрунтовні навчання.

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