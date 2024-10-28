У суспільстві зростає напруга через те, що деякі впливові особи уникають призову.

Україна посилює мобілізаційні зусилля, проводячи рейди у людних локаціях, як-от концертні зали, елітні магазини у Києві та популярні кафе в Одесі, пише The Wall Street Journal.

Такий підхід свідчить про зростаючі труднощі у наборі нових солдатів для компенсації втрат на фронті, де війна триває майже три роки. У суспільстві зростає напруга через те, що деякі впливові особи уникають призову. Нещодавно це змусило генпрокурора Андрія Костіна піти у відставку.

На сході, де українські сили вже значно ослаблені, росіяни активно використовують свою чисельну перевагу. В умовах внутрішніх викликів президент Зеленський намагається отримати більше зброї та підтримки від США. Однак, головна проблема всередині країни залишається у нестачі людського ресурсу. Більшість охочих до служби вже на фронті, і зараз стає все важче залучати нових.

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"Немає легкого рішення", - зазначає Матьє Булег, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики. "Це критична проблема, яку не вирішити без західної підтримки".

Поповнення української армії стало складнішим через значні втрати під час минулорічного літнього наступу. Зусилля Києва знизити вік призову та запровадити суворіші покарання для ухилянтів підняли кількість новобранців утричі, але зараз ця цифра значно впала. Представник ЗСУ Василь Румак повідомив, що кількість мобілізованих знизилася до 20 тисяч на місяць.

Силовики активізували перевірки на публічних заходах, зокрема на концерті "Океану Ельзи", де представники ТЦК чергували біля виходів, що викликало обурення частини громадян. Також перевірки пройшли біля столичного елітного магазину Goodwine та ресторанів в Одесі. Деякі підтримують ці заходи, вважаючи, що це сприяє справедливості у мобілізації. Заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін каже:

"Справедлива мобілізація - це коли людей залучають не лише з сіл, а й із міст".

Зі зменшенням кількості чоловіків в Україні, зростає тиск західних союзників щодо зниження віку призову. Але у Києві стурбовані демографічною кризою, що загрожує майбутньому країни. Депутатський корпус обговорює можливе зниження призовного віку, проте це може ще більше загострити демографічні проблеми.

"Змінити мислення"

У той час, як Україна намагається вирішити питання мобілізації та навчання, Київ також наголошує на важливості західної підтримки для належного забезпечення новобранців. Як зазначив Зеленський, з 14 необхідних для прориву бригад наразі укомплектовано лише чотири.

"Проблема полягає в тому, чи зможе Україна створити нові бригади й одночасно компенсувати нестачу живої сили на фронті", - зазначає військовий аналітик Франц-Стефан Гади.

Наразі мобілізація для України є не лише військовим питанням, а й соціальним і політичним викликом. Серед солдатів на передовій зростає невдоволення через ухиляння від служби деяких громадян. Зеленський перебуває під тиском суспільства після низки корупційних скандалів, пов'язаних з уникненням призову за хабарі.

"Це справді внутрішній ворог", - сказав Зеленський у відеозверненні, після чого розпустив медичні комісії. Україна також проводить аудит компаній, які отримали бронювання для працівників критичних галузей.

Нещодавні кроки щодо реформування мобілізаційного процесу включають дозвіл батальйонам самостійно залучати добровольців, а також збільшення навчального періоду з одного місяця до шести тижнів. Інструктори в навчальному центрі на сході країни відзначають, що більшість новобранців не мають бойового настрою. "Найбільший виклик - змінити їхнє мислення", - сказав інструктор із позивним "Ф’юрі".

Проблема нестачі охочих до служби означає, що демобілізація для чинних військових залишається малоймовірною. Солдат Сергій Гнєзділов, що привернув увагу до цієї проблеми, заявив: "Коли всі громадяни відчують однакову відповідальність за країну, тоді, можливо, щось зміниться".

Мобілізація в Україні

Видання The Times опублікувало матеріал про українськиї ухилянів, які місяцями не виходять з дому, ховаючись від мобілізації. Тим часом військові попереджають про критичну нестачу людей.

Тим часом у Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від призову на військову службу.

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