Зокрема, вже 7 чоловіків покарано і ще 19 чекають на рішення суду.

У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від призову на військову службу.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, столичні суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухились від мобілізації. Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель Оболоні проведе за ґратами п’ять років.

"Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, усього про підозру повідомлено 51 особі.

У поліції уточнили, що у більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Мобілізація в Україні

В Україні триває відправка повісток поштою. Якщо ця повістка не буде вручена особисто, то військовозобов'язані мають три дні, аби забрати її. Якщо цього не станеться, то громадянину загрожує "заочний штраф", а постанова ТЦК при цьому вважатиметься виконавчим документом.

Якщо штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн не буде сплачено добровільно може початись примусове стягнення.

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