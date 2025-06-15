У Силах безпілотних систем пояснили, як працюють з тими, хто хоче воювати.

Під час влаштування у Сили безпілотних систем важливо, яку спеціальність має людина та який в неї досвід. Проте, щоб в армію йшли фахівці державі потрібно змінити підхід до грошового забезпечення військових. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів рекрутер з 6-го центру рекрутингу Сил безпілотних систем Петро Конопля.

За його словами, людям дають обирати підрозділ і найчастіше під час прийому до СБС людина займає саме ту посаду, на якій працювала у цивільному житті та має досвід.

Рекрутер також відмітив вчасне звернення до центру. Він розповів, що часто доводилося відмовляти людям, які вже знаходяться у ТЦК або ж звертаються у спробі уникнути покарання за правопорушення:

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"Телефонували навіть із СІЗО. Таке було, що людина щось там начудила, і вона думає, що можна звідти втекти до нас. От точно таких не беремо. Не беремо за скоєні важкі злочини. Ми можемо розглядати за якісь легкі, якщо вони закриті".

Загалом він виокремив дві основні причини, через які люди уникають армійських центрів рекрутингу. Перша, це побоювання опинитися на передовій у складі піхотного підрозділу.

"Комусь боязко сказати, що він прийшов у Сили безпілотних систем, бо він боїться піти в піхоту, бо там дійсно страшно. Йому страшно сказати на співбесіді, що він хоче більш тилову посаду. Він спочатку каже: "Я можу пілотом, помічником пілота бути". І коли я йому починаю пропонувати: "А ти не хочеш зайняти посаду кухаря? Слухай, ти останні три роки кухарем працював, у тебе це гарно виходить. У нас потрібні кухарі". І він на мене дивиться, наче я жартую з нього, що це якась уловка. І найчастіше у нас люди займають ті посади, які вони вже займали, де в них досвіду багато", - розповів він.

Також він сказав, що СБС потрібні водії для керування бензовозами. Особливо цінуються люди, які можуть ремонтувати ці машини.

Друга причина, через яку люди не хочуть опинитися у війську, – низьке грошове забезпечення. Він навів у приклад розмову із потенційним військовим, який у цивільному житті має зарплату на рівні 50 тисяч гривень та утримує дружину та дітей. А за умовах влаштування на небойову посаду армія може запропонувати йому значно менше.

"20 тисяч гривень заробляють на тиловій посаді. Ну от як йому – він заробляв 50, а зараз на 20 йти? І я вважаю, що державі, людям має бути соромно, що військовий отримує 20 тисяч гривень, а охоронець АТБ – 25", - сказав Петро Конопля.

Розвиток Сил безпілотних систем

Нагадаємо, УНІАН вже розповідав, що сили безпілотних систем мають значну потребу у людях – принаймні удесятеро більшу за наявну кількість військових. Це переважно пов’язано із тим, що СБС – відносно новий підрозділ у війську, його створено менше року тому. При цьому підрозділ має амбітне завдання: оператори безпілотників мають витіснити піхоту.

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