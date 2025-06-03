Президент України Володимир Зеленський призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні погодили призначення Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ. А Роберта Бровді - командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії", – сказав Зеленський.
Як відомо, раніше "Мадяр" буа командиром 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем.
Також Ігоря Скибюка президент призначив заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. А Вадима Сухаревського, якого президент звільнив з посади командувача Сил безпілотних систем, - заступником командувача оперативного командування "Схід". За словами президента, першочерговою задачею Сухаревсього буде модернізація цього командування.
Сам Сухаревський уже прокоментував своє звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС).
"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - сказав він.
Сили оборони України: важливі новини
Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський призначив командувачем Обʼєднаних сил Михайла Драпатого. За його словами, Драпатий "зосередиться виключно на бойових питаннях", і призначений командувачем Обʼєднаних сил, "щоб міг займатися фронтом".
Нещодавно Драпатий подав рапорт про відставку на тлі трагедії на одному з навчальних полігонів, куди поцілила російська ракета. Він заявив, що як командувач "не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів".