Крім того, президент ухвалив ще кілька призначень у структурах Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні погодили призначення Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ. А Роберта Бровді - командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії", – сказав Зеленський.

Як відомо, раніше "Мадяр" буа командиром 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем.

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Також Ігоря Скибюка президент призначив заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. А Вадима Сухаревського, якого президент звільнив з посади командувача Сил безпілотних систем, - заступником командувача оперативного командування "Схід". За словами президента, першочерговою задачею Сухаревсього буде модернізація цього командування.

Сам Сухаревський уже прокоментував своє звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС).

"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - сказав він.

Сили оборони України: важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський призначив командувачем Обʼєднаних сил Михайла Драпатого. За його словами, Драпатий "зосередиться виключно на бойових питаннях", і призначений командувачем Обʼєднаних сил, "щоб міг займатися фронтом".

Нещодавно Драпатий подав рапорт про відставку на тлі трагедії на одному з навчальних полігонів, куди поцілила російська ракета. Він заявив, що як командувач "не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів".

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