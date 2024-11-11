Юнаки, які досягли 17-річчя, повинні обов’язково отримати приписку від територіального центру комплектування.

В Україні кожного року з січня по березень здійснюють приписку юнаків, яким виповнилось 17 років. У такій процедурі беруть участь всі допризовники, які проживають на території того чи іншого району або міста. Про це повідомила пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що приписка проводиться впродовж року для тих, хто вчасно не пройшов її до призовних дільниць.

"Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їхньої кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їхні ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості", - пояснили у ТЦК та СП.

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Така оцінка особистих якостей допомагає призовним комісіям приймати рішення щодо призначення майбутніх призовників у відповідні категорії військ або військові формування. Також це допомагає виявляти кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.

"Призов громадян за мобілізацією здійснюється тільки по досягненню особою 25-річного віку", - нагадали у повідомленні.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше у ТЦК розповіли, скільки часу може тривати адміністративне затримання в межах мобілізації. Зазначається, що у військкоматі людина може перебувати деякий час для перевірки даних, проходження ВЛК, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо її буде мобілізовано.

Також стало відомо, хто та де може роздавати повістки. У ТЦК зазначили, що до складу стандартної групи оповіщення можуть входити, крім поліції та військкомів, і представники органів влади та органів місцевого самоврядування.

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