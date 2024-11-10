За словами речника Полтавського ТЦК та СП, людину можуть мобілізувати одразу після адміністративного затримання.

Якщо після адміністративного затримання людину доставляють у відділок поліції, то її можуть там тримати лише 3 години. Проте в межах заходів мобілізації після адміністративного затримання людину доставляють не до поліції, а до ТЦК та СП. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю "Суспільному".

"У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з’ясується, що в нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання", - зауважив Істомін.

Також речник Полтавського ТЦК та СП розповів, як довго можуть тривати мобілізаційні заходи в Україні:

Відео дня

"Потрібно розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації".

Він додав, як тільки буде мобілізовано достатню кількість людей, то всі заходи, разом із силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями "зникнуть як явище".

Мобілізація в Україні - останні новини

Також Істомін розповів, хто та де може роздавати військовозобов'язаним повістки. За його словами, до складу стандартної групи оповіщення також можуть входити представники органів влади та органів місцевого самоврядування.

Також юристка пояснила, чи можна отримати відстрочку від призову, якщо людина вчасно не оновила дані. Зокрема адвокатка радить провести такий алгоритм дій: для того, щоб ТЦК та СП швидше прийняв рішення, потрібно оновити персональні дані та пройти ВЛК.

Вас також можуть зацікавити новини: