Раніше таких просто віддавали під суд за порушення кордону, а тепер правила змінилися.

У Чернівецькій області порушників кордону, затриманих при спробі втекти з країни, тепер одразу відправлятимуть до ТЦК. Про це в коментарі "Суспільному" розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

Він зазначив, що прикордонники мають право викликати поліцію, а поліцейські, своєю чергою, здійснять адміністративне затримання та доставлять військовозобовʼязаного до найближчого ТЦК.

За словами Заруднєва, це нововведення передбачене постановою Кабміну. Однак відправлятимуть до ТЦК не усіх затриманих, а лише тих, кого вже розшукують за порушення правил військового обліку.

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"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", — розповів представник прикордонної служби.

Ухилянти штурмують кордони: останні новини

Як писав УНІАН, найбільш розповсюджений спосіб незаконного перетину кордону серед ухилянтів – це плисти через прикордонну річку Тису. Однак далеко не усім вдається подолати річку, в ній потонули вже десятки людей.

За словами правоохоронців, здебільшого до переправки ухилянтів через кордон причетні мешканці прикордонних регіонів. Вони знаходять клієнтів, які хочуть незаконно перетнути кордон. Ухилянти добираються до точки, яку їм вказують, а далі їх перевозять місцеві, які добре орієнтуються, знають кордон, знають, де немає прикордонників і, банально, переводять їх лісом або перевозять через кордон.

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