Наразі за незаконний перетин кордону через злочинні схеми ухилянти платять вчетверо дорожче, ніж до 18 травня.

Найбільш розповсюджений спосіб незаконного перетину кордону серед ухилянтів - це плисти через Тису. Хтось допливає, хтось - ні. Але схем дуже багато.

Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, здебільшого до функціонування цих схем причетні мешканці прикордонних регіонів. Вони знаходять клієнтів, які хочуть незаконно перетнути кордон. Ухилянти добираються до точки, яку їм вказують, а далі їх перевозять місцеві, які добре орієнтуються, знають кордон, знають, де немає прикордонників і, банально, переводять їх лісом або перевозять через кордон. Хтось доходить, багатьох затримує поліція чи прикордонна служба.

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Крім того, поруч із мешканцями прикордонних територій, є кримінальний світ, який теж намагається заробляти на цьому.

Схеми умовно можна поділити на нелегальні та ті, яким надають виду законності. До 18 травня ухилянти за схемами в середньому платили 4-5 тисяч доларів. Але зараз, з прийняттям нововведень до закону, плата може сягати й 20 тисяч доларів.

"Із моменту повномасштабного вторгнення РФ рівень злочинності на території України не зріс, криміногенна картина змінилась, але ситуація є контрольованою. Після початку війни багато криміналітету, який так чи інакше мав відношення до росії, покинули Україну різними шляхами – хтось через "зеленку", хтось через "Шлях", або інвалідність", - зазначив Рубель.

Ухилення від мобілізації: новини

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ухилянти мають більше шансів загинути під час незаконного перетину кордону, ніж потрапити на війну та загинути там. "Дуже часто криміналітет, який пропонує виїзд громадянам за кордон, не має зв’язків на тому боці. Але для того, щоб убезпечити себе, вони можуть обманути рідних ухилянта, навіть якщо він загинув на переправі, і сказати, що той безпечно дістався місця, але просто "не бажає виходити на зв’язок", - пояснив військовий.

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