До профільного комітету надіслані пропозиції щодо критеріїв з перевірки доглядальників за інвалідністю.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав пропозиції щодо критеріїв з перевірки доглядальників за інвалідністю. Про це в ефірі телеканалу "Київ24.News" повідомив правозахисник, голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич.

"Є бачення. Я особисто надіслав письмові пропозиції до комітету, узагальнюючи усе те, що пропонують громадські організації людей з інвалідністю і члени Національної Асамблеї людей з інвалідністю", - сказав Сушкевич.

Також він розповів про критерії перевірки осіб, які здійснюють догляд за людиною з інвалідністю.

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"Якщо це родич, і насамперед, дружина, чоловік, батько, син, то, я вважаю, по першій, другій і третій групі інвалідності повинен працювати абзац 11 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який хотіли виключити. Його треба залишити", - сказав Сушкевич.

За його словами, перевірку треба робити в разі відсутності медичних документів у близьких родичів.

"Якщо людина не родич, і визначається людиною з інвалідністю та потребує догляду з боку не родича, я вважаю, і ми запропонували, аби критерій медичного освідування і перевірки цього питання для третьої і навіть третьої групи був не для родичів", - сказав він.

Саме про це йдеться у пропозиціях, надісланих у комітет.

Мобілізація в Україні - догляд за інвалідами

Територіальні центр комплектування та соціальної підтримки можуть відмовляти у відстрочці від мобілізації військовозобов'язаним, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, якщо є інші працездатні особи, зобов’язані відповідно до закону їх утримувати.

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