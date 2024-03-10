Очільник СН зазначив, що ключові поправки, які викликають найбільше дискусій в суспільстві, будуть врегульовані.

Наступного тижня Верховна Рада розпочне розгляд ключових поправок до законопроекту про мобілізацію. Питання відстрочки для осіб, що доглядають за особами з інвалідністю, а також щодо аспірантів буде врегульовано.

Про це заявив очільник "Слуги народу" Давид Арахамія в Telegram. За його словами, не варто розганяти "зраду" щодо основних дискусійних елементів ініціативи.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд. Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", - зазначив Арахамія.

Відео дня

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні триває робота над законопроектом про мобілізацію. Наразі комітет розглядає правки до нього, їх зібралося понад 4 тисячі. Законопроект про мобілізацію у Верховній Раді, ймовірно, розглянуть у другій половині березня. У першому читанні народні депутати ухвалили його 7 лютого.

На думку адвоката Юрія Танасійчука, обмеження військовозобов’язаних у законопроекті про мобілізацію мали б стати частиною заходів щодо зменшень прав громадян України, які не дотримуються свого конституційного обов'язку.

Вас також можуть зацікавити новини: