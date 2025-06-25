82% проваджень відкрито проти чоловіків віком 25–45 років. Лише 46 справ (0,16%) стосуються жінок.

В Україні фіксується різке зростання кількості проваджень за порушення правил військового обліку. Як свідчать дані OpenDataBot, з квітня по червень 2025 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) винесли понад 11 тисяч штрафів, а загальна кількість проваджень з початку року перевищила 28 тисяч.

Квітень став рекордним місяцем — тоді було відкрито 5 682 справи. У середньому ТЦК відкривають близько 4,7 тисяч проваджень щомісяця. Проте, лише кожне п’яте провадження було закрите, що викликає запитання щодо ефективності та справедливості цих процесів.

В Чернігівській області зафіксовано антирекорд: один чоловік отримав одразу вісім проваджень за два місяці — п’ять у квітні та ще три в червні.

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Ситуація по областях:

Київ – 3 835 справ;

Дніпропетровська область – 2 984;

Сумська – 2 464;

Одеська – 2 438;

Харківська – 2 151.

Загалом у дев'яти регіонах кількість справ перевищила тисячу. Найактивніший підрозділ – Подільський ТЦК у Києві, де відкрито 1 100 проваджень.

82% проваджень відкрито проти чоловіків віком 25–45 років. Лише 46 справ (0,16%) стосуються жінок.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація готується до затяжної війни на виснаження. Загарбники намагатимуться виснажити Україну масою свого людського ресурсу. Тому мобілізація зберігає пріоритетність.

"Основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації", - підкреслив Сирський.

Водночас він наполягає на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК.

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