Росія готується до затяжної війни, тож Україна має продовжувати поповнювати своє військо, повідомив головнокомандувач.

Російська Федерація готується до затяжної війни на виснаження. Загарбники намагатимуться виснажити Україну масою свого людського ресурсу. Тому мобілізація зберігає пріоритетність. Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

"Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - повідомив Сирський.

За його словами, на сьогодні російська окупаційна армія разом з оперативним резервом має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України.

Відео дня

"У них є і стратегічний резерв, це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і становить близько 1200 км.

"Тому, звичайно, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації", - підкреслив Сирський.

Водночас він наполягає на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК.

"Для людей мобілізація не має бути шоком. Усі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення", - відзначив Сирський.

Він додав, що ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються.

"Корупціонери, порушники законності у процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - заявив Сирський.

Які завдання ставить РФ у війні з Україною

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Володимира Зеленського, російські загарбники прагнуть добитися успіху на Сумщині і на Харківщині, аби шляхом отримання тактичних і територіальних успіхів зможе відтермінувати посилення тиску з боку США.

Водночас, Зеленський доручив українській дипломатії почати місяць тиску на Росію, аби максимально збільшити ціну війни для ворога та обмежити здатність країни-агресора виготовляти засоби терору.

Вас також можуть зацікавити новини: