Після вступу в дію закону про мобілізацію необхідно протягом двох місяців оновити свої дані.

В Україні досить суттєво збільшено штрафи за порушення військовозобов’язаними правил військового обліку.

Про це сказав на брифінгу голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Він зазначив, що в ухваленому законі про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, за порушення правил війського обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Для підприємств за цей вид порушення передбачений штраф від 34 тисяч до 59 500 гривень. "Дані штрафи можуть накладатися протягом одного року з моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення", - зазначив він.

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Іонушас наголосив, що штрафи можуть накладатися декілька разів за різні види порушень. Якщо військовозобов’язаний не оновить дані протягом двох місяців після вступу в дію закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, то на фізичну особу буде накладено штраф від 17 до 25 500 гривень.

При цьому Іонушас сказав, що, якщо людина порушує певні умови пов’язані з військовим обліком, то спочатку наступає адміністративна відповідальність, а вже потім передбачена кримінальна. "Штрафи це перший рівень відповідальності, якщо ми говоримо про мобілізацію", - додав він.

Мобілізація в Україні: збільшено штрафи

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, який визначає покарання за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації. Після підписання президентом Володимиром Зеленським законопроект набуде чинності вже наступного дня.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час передбачено штрафи: для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень; для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час: для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.

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