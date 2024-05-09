Штрафи збільшаться у кілька разів.

Верховна Рада України проголосувала в другому читанні законопроект №10379, відповідно до якого збільшуться штрафи за порушення правил військового обліку. Про результати голосування за законопроєкт повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент проголосував в цілому №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. "За" - 256", - зазначив він.

Нардеп додав, що "обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення - зробили, багато негативних норм прибрали".

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Штрафи для ухилянтів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні законопроєкт №10379 нардепи ухвалили в першому читанні. Редакція передбачала суттєво підняти штрафи для ухилянтів за порушення правил військового обліку. Приміром, зараз за відмову від повістки або неявку до військкомату штрафують на 3400 - 8500 грн, нові штрафи можуть бути такими:

• у мирний час - "влетить" від 5 100 до 8 500 грн (для цивільних), від 17 000 до 34 000 грн (посадові та юридичні особи);

• у воєнний час - від 17 000 до 25 500 грн і від 34 000 до 59 000 грн відповідно.

30 квітня голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов повідомив, що профільний комітет максимально лібералізував законопроект, а штрафи фактично знижені в рази.

За його словами, якщо порівняти, то уряд пропонував накладати адміністративне стягнення на громадян України в розмірі від 153 тисячі грн до 204 тис. грн. В проекті, який підготував підкомітет і буде рекомендувати, максимальний розмір адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, яке вчинено в особливий період - в період воєнного стану, буде складати 17-25,5 тисяч грн.

Бакумов зазначив, що виключені будь-які зміни до Кримінального кодексу і кримінальна відповідальність за непроходження ВЛК, яку пропонував уряд. Також прибрали можливість адміністративного арешту в зв’язку з ухиленням, зокрема, спеціальний адміністративний арешт, який пов’язаний з порушенням правил відповідного військового обліку чи мобілізаційних правил.

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