Кабмін ухвалив низку поправок до мобілізаційних процедур.

Уряд дозволив ставати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК тим українцям, які тривалий час проживають за кордоном. Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідні зміни до процедури Кабмін вніс на засіданні 7 червня.

"Передбачено постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", – повідомив він.

Крім того, уряд надав право районним (міським) ТЦК та СП надсилати електронні звернення до поліції щодо порушників правил військового обліку (210 та 210-1 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Ще однією новацією стало виключення з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації, висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, представники Міноборони та ТЦК не з'явилися на засідання створеної у Верховній Раді тимчасово-слідчої комісії щодо можливих порушень у процесі мобілізації. Як розповів нардеп Андрій Осадчук, засідання було присвячене випадку, що стосується смерті 32-річного військовозобов'язаного, якого доставили до Звягельського ТЦК у Житомирській області.

Як писав УНІАН, якщо військовозобов’язаний вкаже у додатку Резерв+ фейкову адресу проживання, це може мати негативні наслідки для нього. Зокрема йому можуть заблокувати банківські рахунки.

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