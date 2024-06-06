У законі про мобілізацію ці питання не регламентуються, наголосив Веніславський.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що юнаки, яким виповнилося 17 років, якщо вони перебувають за кордоном мають приїхати в Україну і стати на військовий облік.

Це питання "Радіо Свобода" прокоментував народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський. Він наголосив, що у законі про мобілізацію подібних положень немає.

"Ці питання вирішуються на підзаконному рівні. У законі, який ми ухвалили, жодного положення про те, що юнаки від 17 років мають приїхати і стати на облік, немає", – додав Веніславський. Відео дня

У законі про мобілізацію ці питання не регламентуються. При цьому депутат зауважив, що українці віком від 18 років можуть внести необхідну інформацію через додаток "Резерв+". У таком уразі військовозобовʼязаний не буде визнаний придатним або непридатним, оскільки не пройшов ВЛК, але "формально" людина виконає вимогу закону.

"Із 18 червня ця система "Резерв+" генерує QR-код, який буде автентичним цифровим замінником військового білета. Тому тут жодних проблем я не бачу. А заява спікера Міністерства оборони, про яку ви говорите, що юнаки віком від 17 років зобов’язані будуть приїхати, – це, знаєте, це суб'єктивна оцінка міністерства, яка має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами", – каже нардеп.

Що передувало

Днями спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в "Резерв+" і мають статус "у розшуку", треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.

Також, за його словами, юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, для чого їм потрібно особисто з’явитися до ТЦК та СП.

На це вже відреагувала віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона наголосила, що у Кабміні мають намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном.

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