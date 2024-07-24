За перший тиждень функціонування е-послуги керівники підприємств забронювали за її допомогою 50 тисяч осіб.

Бронювання від мобілізації не потребує проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними ні під час оформлення, ні під час дії статусу. Про це сказала заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

"Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", — сказала вона.

Ткач додала, що для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

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"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберізі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе. Це критерії для того, щоб забронювати особу в електронній формі", — зазначила Ткач.

За інформацією представниці Мінцифри, за перший тиждень, відколи запрацювало електронне бронювання працівників через "Дію", у такий спосіб зроброньовано було 50 тисяч осіб-працівників критично-важливих підприємств, підприємтсв, що надають товари та послуги Силам оборони.

Ткач запевняє, що списки на бронювання співробітників, які подані керівником підприємства через "Дію", опрацьовуються швидко. Результати бронювання можна побачити в середньому вже за 15 хвилин після подання заявки. По кожному співробітнику висвічується статус - або заброньовано, або ні. Якщо статус "Ні", то вказується чітка причина, чому не вдалося забронювати.

Як зауважила Ткач, у паперовому форматі процес бронювання триває тижнями, а іноді місяцями.

За її інформацією, підстави для відмови у бронюванні це: особа не перебуває у трудових відносинах з підприємством, тобто не працевлаштована; особа вже заброньована; якщо у особи є наявна відстрочка; відсутність особи в реєстрі військовозобов’язаних і якщо особа є призовником – її не можна забронювати.

"Насправді відмов не так багато", - запевняє представниця Мінцифри.

Електронне бронювання

Як повідомляв УНІАН, 17 липня запрацювало електронне бронювання через портал "Дія", що дало можливість керівникам критично важливих підприємств бронювати співробітників онлайн.

22 липня Ткач повідомила, що власники українських компаній упродовж п'яти днів роботи сервісу забронювали від мобілізації 32 тис. співробітників.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва загалом в Україні для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона осіб, враховуючи, що вже заброньовано від мобілізації 800 тисяч осіб, критично важливі підприємства ще мають запас для бронювання важливих працівників.

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