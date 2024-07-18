Віталій Кіндратів зазначив, що ще є можливість підприємствам забронювати своїх співробітників.

Загалом в Україні для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона осіб. Наразі понад половину можливого обсягу вже використано.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив, що вже заброньовано від мобілізації 800 тисяч осіб, тому ще є запас для бронювання працівників критично важливих підприємств.

За його словами, забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб армії України, інших військових підприємств, компанії паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів.

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Чиновник зазначив також, що до списку внесли підприємства, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд або міжнародною технічною допомогою.

Бронювання від мобілізації - останні новини

Кабінет міністрів надав міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов'язаних повноваження під час мобілізації надавати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

16 липня голова ВР Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію з оновленням військово-облікових даних та ініціативами щодо економічного бронювання. На його думку, "жоден із законопроєктів не набере одностайної підтримки в залі".

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