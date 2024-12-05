У ньому, зокрема, йдеться про цифровізацію ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО "щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період". Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабмін повинен протягом місяця ухвалити рішення про врегулювання встановленої заборони на призначення на військову службу осіб з медичною освітою, які безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою). Винятком можуть стати призначення за власним бажанням такої особи.

Крім того, протягом місяця уряд має опрацювати питання щодо доцільності перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників сфери охорони здоров'я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

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Також у рішенні РНБО йдеться про необхідність вжити "вичерпні" заходи у питанні цифровізації процесів здійснення медичних оглядів. Зокрема, йдеться про допризовників, призовників та військовозобов’язаних.

Мобілізація медиків: важливі новини

Напередодні журналісти Foreign Policy заявили, що Україна має провести мобілізацію медиків, "якщо хоче вижити". Вони відзначають, що нестача живої сили, зокрема й медиків, загрожує питанням виживання країни.

Журналісти кажуть, що на кожного вбитого українського військового приходиться 5 поранених. І ця статистика значно краща, ніж у Росії, де гине кожен третій військовослужбовець.

За їхніми словами, це заслуга українських медиків, які є значно кращими за російських. Втім, відзначає видання, головна проблема в цьому питанні нині полягає в нестачі медичних працівників у лавах Сил оборони України.

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