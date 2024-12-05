Вони, як і тисячі інших українців, ні в чому не винні, але перебувають у російській неволі.

У полоні російських загарбників перебуває щонайменше шість українських мерів і голів громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до правозахисної спільноти.

"Днями стало відомо, що в російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст – мер Дніпрорудного, що на Запоріжжі, Євгеній Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 22-го року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді. Зараз у російському полоні також щонайменше шість мерів міст і голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але й з 2014-го", - повідомив глава держави.

Президент запевнив, що Україна робить все, щоб їх повернути.

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Зеленський повідомив, що 3 тис 767 українців та українок уже повернули з полону.

"Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості. І ми вважаємо, що злочин – не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все принесене її війною", - зазначив президент.

Також Зеленський зауважив, що світ мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

"Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані. Коли дехто зараз говорить про "заморожування" війни, майже ніколи не звучить: а що буде з мільйонами наших людей, що буде із сотнями тисяч дітей, які досі – на окупованій території? І це дуже цинічне замовчування", - наголосив глава держави.

Президент висловлює жаль, оскільки доводиться констатувати, що навіть найбільш масштабні російські злочини війни поступово забуваються багатьма у світі і в Європі. "Забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб усе виправити", - повідомив Зеленський.

Він вважає, що це є викликом не тільки для України, бо це підважує моральні основи демократичного світу.

Загибель мера міста Дніпрорудне

Як повідомляв УНІАН, днями, під час обміну тілами загиблих, Росія повернула Україні тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, якого закатували в полоні. Тіло Євгенія Матвєєва повернули в Україну після 2 років і 8 місяців полону.

13 березня 2022 року Матвєєв дізнався, що окупанти затримали автобус з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Очільник міста виїхав на місце події, аби владнати ситуацію. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у лапи загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома.

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