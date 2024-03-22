Речник прокоментував діяльність блогерів і адвокатів, які займаються поширенням неправдивої інформацію про роботу ТЦК.

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що чутки про те, що начебто в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків є неправдивими.

Він стверджує, що ТЦК не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл. Водночас він заявив, що не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, який у селах.

"У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків - це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", - сказав речник.

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Речник прокоментував діяльність блогерів і адвокатів, які займаються поширенням неправдивої інформацію про роботу ТЦК.

"Якщо людина блогер, вона вміє розмовляти так, як їй це вигідно. Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, у якого є контузії, у якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не повинен, що ТЦК - це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в Tik-Tok чи YouTube. І тут військовослужбовець не повинен допустити конфлікту, це основне", - пояснив він.

Мобілізація в Україні - деталі

Народний депутат України фракції "Слуга Народу" и член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський запевнив, що жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років, немає.

Він розповів, ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні. За його словами, депутати вже обговорювали питання зниження призовного віку. На думку нардепа, знизити його до 25 років - необхідно.

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