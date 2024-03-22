За його словами, Україна повертається до старих норм, коли до 25 років людина мала пройти строкову військову службу.

Народний депутат України фракції "Слуга Народу" и член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський запевнив, що жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років, немає.

Як він розповів у ефірі КИЇВ24, ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні. За його словами, депутати вже обговорювали питання зниження призовного віку. На думку нардепа, знизити його до 25 років - необхідно.

"Це те питання, про яке ми говорили вже. Я думаю, що це точно потрібно робити. В законі, який ми зараз розглядаємо, ці норми також є – що військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу, віком від 25 років, а не від 27, як це є зараз", – заявив нардеп.

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Він стверджує, що таким чином Україна повертається до старих норм, коли до 25 років людина мала пройти строкову військову службу. Оскільки від строкової служби відмовляються, то зараз люди віком 18-25 років мають пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу близько 5 місяців.

Мобілізація в Україні - деталі

До лав українського війська необхідно залучати молодь, 27 років - це "абсолютно неадекватний" вік призову, заявив екскомандир полку "Азов".

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну", - написав майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Як писало видання The New York Times, зниження призовного віку в Україні в майбутньому може поставити під загрозу безпеку і економіку країни.

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