До переліку додали соціальних працівників, держслужбовців, а також співробітників стратегічно важливих підприємств.

У Міністерстві охорони здоров’я розширили перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Як повідомляється на сайті відомства, згідно з наказом, який набирає чинності 9 грудня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 також підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення.

У МОЗ попередили, якщо працівники вищезазначених установ не щепляться протягом цього періоду, вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Не підлягатимуть обов'язковій вакцинації особи, які мають абсолютні протипоказання до щеплень.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні вакцинація була обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Автор: Інна Андаліцька