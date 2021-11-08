Працівники з переліку професій МОЗ, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що сьогодні набув чинності наказ про відсторонення від роботи працівників закладів освіти і чиновників через відмову від вакцинації проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням", - зазначив міністр.

Йдеться про працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих держадміністрацій і їхніх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їхньої власності.

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"Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", - наголосив Ляшко.

Він нагадав, що не будуть відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідні медичні висновки.

Як повідомляв УНІАН, також медичний висновок з тримісячним терміном дії може отримати особа, яка перехворіла на COVID-19, тому за наявності такої довідки підстав для її відсторонення від роботи не буде.

Крім того, відстороненню підлягають невакциновані працівники, які працюють дистанційно.

Лікарняні під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації не оплачуватимуться, те ж саме стосується й стажу, який також не нараховуватиметься.

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Автор: Антоніна Доломанжи