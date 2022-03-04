Наказом також дозволено медпрацівнику виписати довідку довільної форми у двох примірниках / фото ua.depositphotos.com

Міністерством охорони здоров'я затверджено наказ "Про забезпечення реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану".

Як повідомила прес-служба МОЗ, прийняте рішення дозволяє зареєструвати народження дитини в разі, якщо пологи пройшли за межами закладу охорони здоров'я.

У такому випадку документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (форма 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.

У МОЗ пояснили, що факт народження дитини засвідчити зможуть всі медичні працівники, які перебувають у трудових відносинах з ліцензіатами медичної практики, в тому числі й ті, хто надає екстрену медичну допомогу.

"Потім всім постачальникам медичної допомоги рекомендується забезпечити наявність у медичних працівників запасу виданих бланків за формою 103/о. Разом з тим, якщо медичний працівник не зможе видати породіллі медичне свідоцтво про народження (форма 103/о), наказом також дозволено медпрацівнику виписати довідку довільної форми у двох примірниках. Один з яких передається матері, а другий — на зберігання в медустанову", - зазначили в Міністерстві.

Крім того, отримати свідоцтво про народження можна також за особистим зверненням породіллі до закладу охорони здоров'я. При цьому слід мати з собою медичні документи зі спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров'я, де містяться медичні записи про вагітність.

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