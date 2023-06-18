Нещодавно прес-секретар Путіна зганьбився смішними виправданнями щодо реалізації "спеціальної воєнної операції" в Україні.

Глава Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба відповів на словесний "реверанс" прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо вдалого виконання однієї з головних цілей "СВО" - "демілітаризації" нашої держави.

Чиновник у своєму Facebook зазначив, що далі Кремль вигадає ще кумедніші байки для того, щоб "замилити" очі росіян з приводу безглуздості розв'язання війни та втрат окупантів в Україні.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - прогнозує Кулеба.

Міністр підкреслює, що це вкотре підтверджує позицію, яку Україна намагається донести до своїх міжнародних партнерів. А саме, що Путін зможе згодувати своєму населенню все що завгодно. Зокрема, і втрату Криму, і України загалом: "Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе", - підкреслив Кулеба.

Заява Пєскова щодо "демілітаризації" України

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю RT Arabic прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков відзначився тезою, що Росія, виявляється, виконала одну з найголовніших цілей своєї "СВО" та "демілітаризувала" Україну.

Пєсков вказав, що за понад рік війни Україна стала значно більше використовувати іноземної зброї, а це означає, що раніше мілітаризований Києв вичерпав власні запаси, вважає Пєсков.

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