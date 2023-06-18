До такого рішення в Росії дійшли, виходячи з того, що Україна використовує менше своєї зброї і переходить на західні системи озброєнь.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна – Дмитро Пєсков заявив, що Росія багато в чому виконала одне із завдань так званої "спеціальної військової операції", а саме завдання "демілітаризації".

"Україна була сильно мілітаризована на момент початку "СВО", і, як вчора сказав Путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконане, тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу", – заявив він в інтерв'ю RT Arabic.

Водночас Пєсков зазначив, що це призвело до того, що західні країни все більше "влазять" у "конфлікт" і нібито стають його стороною.

"Країни Заходу, а саме Північноатлантичного Альянсу під керівництвом того ж Вашингтона, все більше прямо і непрямо влазять в цей конфлікт. Вони втручаються в цей конфлікт і стають стороною конфлікту. Звичайно ж, це призводить до того, що конфлікт затягується за часом. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І звичайно, це зобов'язує Росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки тих же людей на Донбасі і безпеки РФ", – додав прес-секретар Путіна.

Війна РФ проти України: останні заяви Росії

17 червня російський диктатор Володимир Путін провів прес-конференцію з лідерами африканських країн, які напередодні відвідували Україну. Там він спробував виправдати викрадення українських дітей. За словами президента РФ, їхня депортація – "абсолютно легальна", а в Кремлі нібито не мають нічого проти "возз'єднання вивезених дітей з їхніми сім'ями".

Водночас заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв викотив тираду на адресу президента США Джо Байдена після його коментаря про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Свій монолог, де не забув згадати про "ядерну дубинку", Медведєв вирішив завершити фразою: "Боже, бережи королеву".

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