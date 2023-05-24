Після певних заходів люди відпочиватимуть на окремих ділянках від Ланжерону до 16 станції Великого Фонтану.

На частині узбережжя Одеси дозволять купатися. Як повідомили у прес-службі Одеської районної адміністрації, сьогодні, 24 травня, видано спільний наказ керівництва Одеської РВА та командувача ОУВ "Дунай".

Документ стосується підготовки до часткового доступу на узбережжя Чорного моря Одеси.

За словами очільника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких нададуть доступ для відвідування окремих пляжних зон. Доступ передбачає оздоровлення з можливістю купання в морі, але лише в межах берегової лінії міста. Зокрема, від пляжу "Ланжерон" (центр міста) до 16 станції Великого Фонтану (Київський район міста).

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Крук акцентує, що йдеться не про відкриття пляжів, а саме про умови, при виконанні яких певні ділянки відкриють.

"Наказом визначено і прописано, що саме треба зробити для відкриття пляжних зон", - заявив Крук.

За його словами, спеціальна комісія Одеської міської ради повинна перевірити виконання умов, які необхідні для дозволу на відпочинок. Відповідні акти-перевірки до 5 червня необхідно подати до Одеської обласної військової адміністрації.

"Остаточне рішення – за військовими – його прийматимуть начальник Одеської ОВА та ОСУВ "Одеса", - каже Крук.

Дозволи надаватимуться з урахування правового режиму воєнного стану.

Пляжний сезон на Одещині - деталі

Сьогодні мер міста Чорноморськ на Одещині Василь Гуляєв заявив, що місцеві жителі не можуть розраховувати на відкриття пляжу, бо в Чорноморську немає хвилеломів, та неможливо поставити сітки, які захищатимуть від мін.

У самій Одеси, незважаючи на небезпеку, люди з потеплінням відвідують міські пляжі і навіть купаються. Також бурхливу діяльність розвинули комерсанти, які вже почали приймати відпочивальників у прибережних клубах та перекривають пісок на пляжах дерев’яними настилами під кафе та шезлонги.