В той час стало відомо, що з 1 червня можуть офіційно відкритися певні локації для відносно безпечного відпочинку.

На Одещині заявили про смертельну небезпеку на найкращому українському пляжі, який знаходиться в місті Чорноморськ. Про це у зверненні до населення розповів міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"На превеликий жаль заборона на купання в морі діє. І ця заборона накладена військовими. Сьогодні йде багато розмов (серед місцевих жителів – УНІАН), що нібито в Одесі вже дозволили купатися, але це - не так", - завив Гуляєв.

За його словами, вчора в Одесі у військовій адміністрації відбулася нарада, під час якої розглядалася можливість відпочинку громадян на узбережжі. Мер підкреслив, що наразі в обласному центрі проробляється питання облаштування певних пляжів, бо там є технічна особливість - так звані хвилеломи (хвилерізи). Ці гідротехнічні споруди було встановлено на частині узбережжя Одеси у минулому сторіччі під приводом попередження зсувів. За словами Гуляєва, зараз вони виявились корисними в якості певного захисту від мін, в тому числі дозволяють натягнути захисні сітки.

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"В Чорноморську хвилеломів немає… І в будь який час хвилями може прибити міну, яка в кожну мить може десь зірватися (з якорю – УНІАН). Через відсутність хвилеломів, немає можливості поставити сітки. Є дуже багато питань, в тому числі, як обстежити дно", - акцентує Гуляєв. Він просить людей з порозумінням ставитися по своєї безпеки та не лізти в Чорне море.

В той же час, в ефірі одного з місцевих телеканалів заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин повідомив, що саме з 1 червня можуть відкрити певні пляжі.

За його словами, відповідні накази наразі розробляються адміністрацією Одеси, області спільно з військовими. Імовірно, до орендаторів пляжів, яких представник ОВА чомусь називає "власниками", донесуть умови, за яких можна буде працювати під час війни. За його словами, також розробляється карту з відносно безпечними локаціями для відпочинку, яку згодом оприлюднять.

Треба знати, що пляж у Чорноморську (на чорноморському узбережжі) на Одещині неодноразово отримував найвищу міжнародну нагороду – блакитний прапор Фонду екологічної освіти (FEE). Це означає, що вода у районі міського пляжу відповідає міжнародним стандартам якості та придатна для купання. Вхід на територію пляжу безкоштовний. Ширина піщаної зони варіюється від 40 до 75 метрів.

Пляжі Одеси - головне

В Одесі, незважаючи на небезпеку, жителі міста вже масово відвідують пляжі і навіть купаються, хоча вода в Чорному морі ще холодна. При цьому військові неодноразово заявляли про небезпеку через міни та ворожі обстріли.

Крім того, деякі орендатори перекрили певні пляжі дерев’яним настилом, на який встановлюют шезлонги та облаштовують кафе. Також на узбережжі вже працюють розважальні заклади, частина яких – з басейнами тощо.

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