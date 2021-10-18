Тіло Віктора Крижанівського в його спальні виявила домробітниця.

Чоловіком, який помер на своїй дачі на столичних Осокорках, виявився 60-річний український дипломат Віктор Крижанівський.

Про це повідомили дипломатичні джерела "РБК-Україна".

Стверджується, що причиною смерті дипломата стала закрита черепно-мозкова травма. При цьому слідчі розслідують це як нещасний випадок.

Читайте такожПомер український фізик та дипломат Богдан СоколовськийДопускається, що Крижанівський впав зі сходів у власному будинку, де проживав один, після чого піднявся в кімнату на другому поверсі. Там його бездиханне тіло виявила домробітниця, повідомила прес-офіцерка Шевченківського відділу поліції Києва Ганна Зубрева "ТСН".

За фактом смерті дипломата відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, що означає — умисне вбивство. Але поки із застереженням - нещасний випадок. Досудове розслідування триває.

Згідно з інформацією в "Вікіпедії", дипломатичній службі Віктор Крижановський присвятив майже 30 років, ставши в 1992 році першим секретарем відділу Наради з безпеки і співробітництва в Європі та регіонального співробітництва МЗС України.

Відтоді він обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ, зокрема позицію Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонії у 2010-2017 роках.

З серпня 2017-го він був спеціальний представник України з придністровського врегулювання.

Раніше УНІАН вже повідомляв про смерть посла України в Таїланді Андрія Бешти, який раптово помер у травні.

Автор: Станіслав Кожемякін