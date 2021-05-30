Причини та обставини смерті посла наразі не уточнюються.

Український дипломат, посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер в ніч на 30 травня.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким», - йдеться в його дописі.

Причини та обставини смерті при цьому не уточнюються.

У квітні Андрій Бешта був звільнений з посади посла України в Таїланді, разом з декількома іншими послами. В МЗС це пояснили плановою ротацією і запевнили, що звільнені посли залишаються частиною дипломатичної служби.

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МЗС висловило співчуття з приводу смерті Андрія Бешти. На момент загибелі він продовжував виконувати обов'язки посла в Таїланді.

Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

З листорада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

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Автор: Дмитро Захаров