Український дипломат, посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер в ніч на 30 травня.
Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.
«Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким», - йдеться в його дописі.
Причини та обставини смерті при цьому не уточнюються.
У квітні Андрій Бешта був звільнений з посади посла України в Таїланді, разом з декількома іншими послами. В МЗС це пояснили плановою ротацією і запевнили, що звільнені посли залишаються частиною дипломатичної служби.
Читайте такожУ США помер почесний консул України
МЗС висловило співчуття з приводу смерті Андрія Бешти. На момент загибелі він продовжував виконувати обов'язки посла в Таїланді.
Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
З листорада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.
Вас також можуть зацікавити новини
- З Таїланду «Катарськими авіалініями» евакуйовано 140 українців - посол
- У Єгипті під час дайвінгу помер екс-голова Служби зовнішньої розвідки України - МЗС
- Під МЗС у Києві пройшла акція з вимогою запровадити санкції проти Білорусі (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram