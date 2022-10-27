У 10 громадах це зробити неможливо через бойові дії.

На Донеччині газопостачання повністю відновлять у 15 територіальних громадах.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Йде на Донеччині повним ходом підготовка до опалювального сезону. Газопостачання буде повністю відновлено у 15 територіальних громадах. В 10 буде частково – це пункти обігріву і об’єкти соціальної спрямованості",- сказав Кириленко

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Голова Донецької ОВА зауважив, що в цих 10 територіальних громадах через бойові дії неможливо відновити газопостачання.

"Не можливо відновити, у зв’язку з тим, що це зона проведення бойових дій і тільки що деокуповані території. Там додатково розгорнуті пункти обігріву, вжито заходів і визначені вже пункти стаціонарного обігріву, які будуть розгорнуті на деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громади. Там вже здійснено розподіл субвенції, яка надана безпосередньо від уряду для закупівлі дров для територіальних громад військових адміністрацій",- сказав Кириленко

Він додав, що на Донеччині, в рамках комплексної підготовки до осінньо-зимового періоду, частково зруйновані будинки намагаються законсервувати металопрофілем та плівкою, щоб захистити їх від вологи.

"Триває консервація будинків, тих які відносно вціліли і які можливо відновити. І закладів комунальної сфери, які частково будуть використовуватись під пункти обігріву, і ті, які ми зможемо зберегти законсервувавши для подальшого відновлення. Консервуються плівкою, металопрофілем для того, щоб захистити дах і відповідно самі будинки",- пояснив Кириленко. Будинки, що були зруйновані і де вже проведені відповідні обстеження, немає сенсу консервувати, тому що їх не можливо відновити. Там буде потрібно будувати нові",- пояснив Кириленко.

Він підсумував "Основне, щоб люди були нагодовані і зігріті, ті які лишаються на території Донецької області, як безпосередньо на підконтрольній частині, так і на новодеокупованих територіях", - зазначив голова Донецької ОВА.

Евакуація з Донеччини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини.

Держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Планувалося евакуювати 200-220 тис. жителів, серед них 50 тис. дітей.

7 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що з території Донецької області було вивезено понад 22 тисячі осіб, з них – 3 тисячі 531 дитина.

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