У Бахмуті вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки.

Вночі внаслідок ракетного удару по Дружківці знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Близько 3:10 ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.

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Кириленко зазначив, що також впродовж ночі обстрілів зазнавали прифронтові громади у центрі та на півночі області.

Зокрема, на Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади.

"У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки", - повідомив Кириленко.

При цьому він наголосив, що ті, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.

Ситуація у Бахмуті - останні новини

Наразі в Україні тривають активні дії на різних ділянках фронту. Відомо, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче боротьба з російськими окупантами іде на Бахмутському напрямку. Проте, Збройні сили України тримають позиції.

Як повідомив речник Східного угрупування військ на сході, окупанти стягнули під Бахмут всі можливі підрозділи. Ціною неймовірних зусиль українських воїнів утримуються наші позиції.

Днями стало відомо, що росіян вигнали з асфальтного заводу в Бахмуті.

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